Slachtoffers dodelijk ongeluk A9 zijn vader (64) en dochter (33) uit Zuidoost

De twee dodelijke slachtoffers bij het verkeersongeluk op de A9 van gisteravond zijn een vader (64) en dochter (33) uit Zuidoost. Dat meldt de broer van het oudste slachtoffer. Het tweetal was na autopech uitgestapt en werd geschept door een taxi.

Het ongeluk gebeurde rond 20.30 op de A9 bij knooppunt Badhoevedorp. De politie laat weten dat de slachtoffers eerder op de avond iemand hadden afgezet op Schiphol en naar huis reden.

De vader en dochter reden vanaf de A4 over de invoegstrook toen de motor van de auto het liet afweten. De auto kwam stil te staan zonder verlichting en het tweetal stapte uit. Vervolgens kwam er een taxi aangereden die de auto wist te ontwijken, maar wel de man en de vrouw vol schepte. Zij overleden beiden ter plaatse.

De voorzitter van de Taibahmoskee in Zuidoost, Mohamed Junas AbdoelGaffar, is de broer van het oudste slachtoffer. Hij laat weten dat er veertig dagen lang gebeden wordt voor de familie.

Lees ook: Agenten onderweg naar dodelijk ongeluk zelf betrokken bij aanrijding

De bestuurder van de taxi is een 40-jarige man uit Bergen op Zoom. Hij werd voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Daar bleek hij THC (de actieve stof van hennep) in zijn lichaam te hebben. Het is niet bekend wanneer hij dit in zijn systeem heeft gekregen. THC kan ook meerdere dagen na gebruik nog worden afgegeven aan het bloed. De politie laat weten dat zijn bloed nu wordt onderzocht.