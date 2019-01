OM eist vijftien maanden voor fraude met huurcontracten

Een 24-jarige man uit het Zuid-Hollandse De Lier wordt verdacht van het verkopen van tien valse huurcontracten via een website, waarmee kopers zich bij de gemeente Amsterdam konden inschrijven. In totaal lijkt de fraude veel groter en hebben twintig gemeenten aangifte gedaan tegen de Westlander.

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van vijftien maanden geëist, waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Driehonderd euro

De man zou via een website valse huurcontracten te koop hebben aangeboden. Mensen die daarop ingingen konden zich zo inschrijven op adressen waar ze helemaal niet woonden. Op die manier kreeg de nieuwe frauduleus ingeschreven bewoner de mogelijkheid om bijvoorbeeld een reisdocument aan te vragen of toegang te krijgen tot voorzieningen. Gemiddeld moesten de kopers driehonderd euro betalen aan de man.

Volledig strafbaar

De verdachte is al eerder veroordeeld wegens onder meer brandstichting, verduistering en oplichting. Mede daarom rekent de officier van justitie hem de nieuwe oplichtingsfeiten zwaar aan. 'Ik leid uit het dossier af dat ook in deze zaak verdachte geraffineerd en calculerend te werk is gegaan. Ik acht hem dan ook volledig strafbaar voor de feiten.'