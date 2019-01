Supportershome Ajax opent vanaf 16 januari de deuren

Het nieuwe supportershome van Ajax is zo goed als klaar. In het supportershome is onder meer tram 9 te zien, de tram naar De Meer, evenals wedstrijdshirtjes en graffiti-afbeeldingen van Ajax-helden.

Dat meldt Ajax Life. Het supportershome opent de deuren de deuren op 16 januari. Op die dag verricht directeur spelersbeleid Marc Overmars de officieuze opening van het home, dat een dag later officieel geopend zal worden.

Lees ook: Supportershome Ajax lijkt nog verre van klaar

Op 20 januari, als Heerenveen naar Amsterdam komt, is het supportershome voor het eerst open op een wedstrijddag. In 2015 brandde het oude supportershome van Ajax volledig af, waarna de supporters ruim drie jaar zonder honk zaten.

Lees ook: Kale & Kokkie gaan buurten bij het nieuwe supportershome van Ajax: 'Groot zat!'

Waar het oude clubhuis zich aan de noordzijde van de Johan Cruijff Arena bevond, zit het nieuwe supportershome aan de zuidzijde. Dat is aan de rand van de parkeergarage en naast de ingang van de F-Side. In het home zitten onder meer drie bars, een rokersruimte en een vergaderzaal.