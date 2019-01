Stadsdeel: jaar lang horecastop in Oud-West

Komend jaar zal er een horecastop in Oud-West van kracht zijn. Dat laat stadsdeel West weten. Ondernemers die een vergunning aanvragen voor een nieuwe horecagelegenheid moeten rekenen op een weigering. Het besluit geldt voor een jaar.

Het gaat om een gebied tussen de Hugo de Grootgracht, de Singelgracht, het Zandpad, het Vondelpark, de Schinkel en de Kostverlorenvaart. Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding en de gemeente wil voorkomen dat er bouwplannen worden toegestaan die daarmee in strijd zijn.

De horecastop geldt ook voor bestaande winkels die een horecavergunning aanvragen. Ondernemers met een bestaande horecazaak in Oud-West hoeven zich geen zorgen te maken, die kunnen gewoon blijven bestaan. Melanie van der Horst, portefeuillehouder Bouwen en Wonen van Stadsdeel West is tevreden. 'Zo kunnen we onwenselijke bouwactiviteiten voorkomen en kunnen zaken die wel passen bij wat we willen, namelijk het nieuwe bestemmingsplan, gewoon doorgaan.'

In het nieuwe bestemmingsplan gaat het stadsdeel het Centrum achterna in de aanpak van eenzijdige (toeristen-)winkels en horeca. West wil voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat bij de aanpak van toeristenoverlast in het centrum.

Het besluit om nieuwe horeca te weren in Oud-West is al ingegaan.