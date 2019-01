Mysterie rond lange nachtelijke 'toeter' vanaf het IJ opgelost

Is het een luchtalarm, een schip in nood of toch gewoon een lolbroek? Dat is wat veel Amsterdammers zich rond middernacht afvroegen toen er een mysterieus geluid klonk.

Het geluid was vanaf 23.45 uur te horen, onder meer in Noord, Bos en Lommer en de Spaarndammerbuurt. 'Zeven of acht keer hard en daarna een keer op een andere toon', vertelt een bewoner van Noord. Een ander: 'Ik denk dat het toch een uur heeft aangehouden, die toeterij.'

Cruiseschip

Ook op Twitter en Facebook werden veel berichten over het geluid geplaatst. Veel Amsterdammers dachten dat het ging om een cruiseschip in nood.

Dit bleek niet te kloppen. Rond het middaguur had het Havenbedrijf het mysterie opgelost, ze lieten weten dat het geluid van een zogenoemde 'coaster' afkomstig was. Dat schip lag aangelegd in de Mercuriushaven en het 'general alarm' was door een technische storing afgegaan.

Calamiteit

'Dit alarm wordt ingezet bij een calamiteit zodat iedereen aan boord wordt gewaarschuwd', zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. 'Het duurde enige tijd voordat de bemanning het alarm uit kreeg.'

Het probleem zal vermoedelijk niet opnieuw voorkomen. 'Begin van de middag is een inspecteur van Port of Amsterdam aan boord gegaan van het schip en heeft de alarminstallatie getest. Deze werkte weer naar behoren.'