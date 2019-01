Directeur Topsport Amsterdam na dood Van Deutekom: 'Verslagenheid groot bij iedereen'

Frank Thewessem, de directeur van Topsport Amsterdam, reageert verslagen op de dood van oud-schaatsster Paulien van Deutekom. 'Op het moment dat het bericht komt, dan schrik je toch en dan is de verslagenheid groot bij iedereen', zegt Thewessem tegen NH Radio.

Van Deutekom werd in 2008 wereldkampioen all-round. Na haar schaatscarrière ging ze aan de slag bij Topsport Amsterdam. 'Ze heeft zich bij ons heel erg bezig gehouden met de ontwikkeling en uitrol van topsport-leefstijlcoaching. Met haar achtergrond en haar ervaring wist zij als geen ander wat het is om topsporter te zijn', zegt Thewessem.

De wereldkampioen leed al enige tijd aan longkanker. Kort geleden is ze nog langsgeweest op het kantoor van Topsport. 'Toen ze langskwam, was ze nog vol in behandeling en was er absoluut goede hoop dat het zou aanslaan. Het was geen afscheid, althans, zo hebben wij dat niet ervaren.'

Paulien van Deutekom is 37 jaar geworden. Ze laat een man en een dochtertje van 1 achter.

Beluister het volledige interview op NH Radio hieronder terug.