Coalitiepartners niet eens over expatbeleid: 'Dan zijn duizenden Amsterdammers kleine Trumpjes'

De gemoederen liepen gister al hoog op, tussen Erik Flentge van de SP en stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel van D66. De twee zijn het niet eens over het expatbeleid van de stad. Ook vandaag bleek weer dat zij het niet eens kunnen worden, toen zij elkaar ontmoetten voor de camera van AT5.

De discussie begon toen gisteren de cijfers van het CBS verschenen en bekend werd dat Amsterdam er afgelopen jaar 70.000 expats bij had gekregen. 'Pak verdringing van Amsterdammers door expats aan' schreef Erik Flentge op Twitter, waarna Sebastiaan Capel hem vergeleek met Trump.

'Ik vind een beetje lachwekkend om dat als xenofoob neer te zetten, of als kleine Amsterdamse Trump die ik blijkbaar ben. Want als dat zo is, dan zijn vele honderdduizenden Amsterdammers kleine Trumpjes. Ik zou zeggen hoed je maar. En dat is natuurlijk bizar' reageerde Flentge daar vanmiddag voor de camera van AT5 op.

Capel noemde Flentge onder andere xenofoob en populistisch, omdat de partij mensen van buiten Nederland niet de stad in zou willen laten.

Coalitiepartners

Ondanks dat de SP en D66 (samen met GroenLinks en de PvdA) de coalitie vormen, lijken de twee partijen niet tot een overeenstemming te kunnen komen. De vraag of dit dan de goede manier van communiceren is, blijft onbeantwoord. Desgevraagd zeggen ze alleen dat ze er hopen uit te komen.

