Botsing tussen auto en tram op het Roelof Hartplein

Een auto is vanavond in botsing gekomen met een tram op het Roelof Hartplein in Zuid. Er zijn geen gewonden gevallen.

Het ongeluk gebeurde rond 18.30 uur. Een ambulance werd opgeroepen om te assisteren. Wat de oorzaak is van de botsing is nog niet duidelijk.

Het GVB meldde dat tram 5, 24, 3 en 12 omreden door de aanrijding. Reizigers moesten rekening houden met extra reistijd tot 10 minuten. Inmiddels rijden de trams weer de eigen route.