Brit krijgt na achttien dagen vermiste koffer kapot terug van KLM

Na achttien dagen heeft de Engelse comedian Tom Binns vandaag eindelijk zijn koffer terug gekregen van de KLM, alleen mist hij een gedeelte van de inhoud. Ook is zijn spiksplinternieuwe koffer aardig toegetakeld. Hij vraagt dan ook op Twitter aan KLM: 'Heb je het de afgelopen zestien dagen door Amsterdam gesleept?'

Op 16 december vloog Binns van Manchester naar Amsterdam om hier oud en nieuw te vieren. Bij aankomst merkte hij dat zijn bagage er niet was en nam hij contact op met KLM via Twitter.

Thank you for contacting us on Twitter, we are sorry to hear about your delayed luggage. Could you please confirm your Property Irregularity Report (PIR) reference privately via DM? Thanks — KLM UK (@KLM_UK) December 17, 2018

De Engelsman vroeg of KLM zijn bagage naar zijn huisadres wilde sturen. Tien dagen later op 27 december kreeg hij te horen zijn bagage onderweg was naar Sint Maarten. Op Nieuwjaarsdag kreeg hij een bericht van de maatschappij dat zijn bagage zojuist in Sint Maarten was aangekomen: meer dan 7000 kilometer van hem vandaan.

You're either a bot, stupid or drunk. https://t.co/pXJuYDRONc — Tom Binns (@tombinns) December 27, 2018

Good luck with that aim. 16 days late and still 4,500 miles away. What is it you guys do for a living again? https://t.co/wJ2QeNsxAT — Tom Binns (@tombinns) January 1, 2019

Vandaag vroeg hij op Twitter een update van KLM aangezien het inmiddels achttien dagen geleden is dat zijn koffer in het vliegtuig zat vanuit Amsterdam naar Manchester. Acht uur later arriveerde dan eindelijk zijn tas bij zijn huis, maar mist hij zijn spullen. Op de vraag of KLM nu de inhoud wil sturen, heeft hij nog geen antwoord gekregen.

Great news @KLM_UK my suitcase has arrived! 18 days late, but still. Small point, my mistake, as I only mentioned the suitcase. Any chance of sending me the contents now? Also this is a brand new suitcase. Did you spend the 16 days dragging it Amsterdam? pic.twitter.com/l575am5unk — Tom Binns (@tombinns) January 3, 2019

KLM was niet bereikbaar voor commentaar.