Verbazing om woonproject dat Bos en Lommer aanprijst als 'Bois & Lombre'

Geen Bos en Lommer, maar 'Bois & Lombre'. Zo wordt de wijk in West genoemd op de website van woonproject De Voortuinen bij het Westerpark. Op Twitter wordt met verbazing gereageerd.

'Nu breekt mijn klomp. Het Amsterdamse Bos en Lommer is veryupt naar ‘Bois & Lombre’. AAAAARGH!1!1', schrijft journalist Rutger de Quay. 'Prins Bernhard en co slijten de pandjes graag als liggend in 'Bois & Lombre', reageert politicoloog Esther van der Meer.

Het gaat om de woontoren aan de Haarlemmerweg. Het voormalige ING-kantoor wordt omgebouwd tot een toren met negentig koopwoningen. Iconisch aan het ontwerp zijn bomen en struiken die op privéterrassen van de woningen groeien.

'Het nieuwe groene woongebied grenst direct aan het Westerpark en "Bois & Lombre", waar je terechtkunt voor de dagelijkse boodschappen. Kinderdagverblijven, scholen, sportvoorzieningen, de Westergasfabriek en het stadscentrum', aldus de website.

