Man negeert stopteken bij Utrecht; achtervolging eindigt in Rivierenbuurt

Een achtervolging die op de A2 bij Utrecht begon is vanavond in de Niersstraat in de Rivierenbuurt geëindigd. Er is een man aangehouden.

De automobilist maakte een verkeersovertreding bij Utrecht en negeerde daarna een stopteken. Daarna ging de bestuurder er vandoor en werd de achtervolging ingezet over de A2.

Vanaf die snelweg reed de overtreder de stad in en reed richting RAI met meerdere politiewagens achter hem aan en een politieheli in de lucht. In de Niersstraat kon de verdachte uiteindelijk rond 20.15 uur worden aangehouden.