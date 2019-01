BOA's vermeden bewust risicovolle wijken op oudjaarsdag en tijdens jaarwisseling

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) hebben op de laatste dag van het jaar en tijdens de jaarwisseling bepaalde wijken in de stad bewust gemeden uit veiligheidsoverwegingen. Volgens de Nederlandse BOA Bond, de vakbond voor BOA's, was dit 'om te voorkomen dat ze een schietschijf werden' tijdens oud en nieuw.

Ruud Kuin van de BOA Bond zegt dat het besluit om bepaalde wijken te mijden is genomen in overleg met de leidinggevenden. Het gaat om gebieden in Zuidoost, Nieuw-West, West en het Wallengebied in het centrum. Ook werden er risicovolle situaties uit de weg gegaan. De politie is volgens de vakbond op de hoogte geweest van het ontwijken van situaties en wijken.

'Vervelende jochies en meiden'

'Er is nadrukkelijk de afspraak gemaakt om die gebieden te mijden', zegt Kuin tegen AT5. 'Het zijn gebieden waarvan de BOA's weten dat er vervelende jochies en meiden actief zijn. De handhavers willen geen schietschijf zijn. In de binnenstad hebben ze speciale veiligheidsbrillen gedragen in verband met het vuurwerk.'

Geen wapenstok of pepperspray

Er zijn al langer grote zorgen bij de BOA's, omdat ze zonder middelen om zich te verdedigen de straat op moeten. Dit terwijl ze geregeld te maken krijgen met agressiviteit. De BOA's moeten het doen zonder wapenstok, pepperspray of bodycam. Direct gevolg hiervan is volgens Kuin dat de leiding er nu bewust voor kiest om gebieden en bepaalde situaties uit de weg te gaan. Dit zou overigens ook al vaker gebeuren, ook buiten oudjaarsdag.

'Wij vinden dat de mensen moeten worden uitgerust met verdedigingsmiddelen. Zolang je dat niet doet, is het verstandig om gebieden te mijden', zegt Kuin. Waarbij hij benadrukt dat het niet ging om een actie van de vakbond, maar om een beslissing van de leiding.

Een derde van de handhavers geeft aan dagelijks met zwaar geweld te maken te hebben. Het gaat dan om schoppen, slaan of bijten. Dat bleek afgelopen zomer uit een enquête-onderzoek van EenVandaag. Het zou dan uit de hand lopen op het moment dat een handhaver een boete wilt uitschrijven.

Raadsvragen

Naar aanleiding van de berichtgeving van AT5 geeft zowel VVD als PvdA aan raadsvragen te gaan stellen. De partijen willen onder meer weten of de gemeente ervan op de hoogte was dat BOA's bepaalde wijken zouden mijden. Ook vragen ze zich af hoe het bestuur dit in de toekomst wil gaan voorkomen.

