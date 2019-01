Onana verkozen tot beste keeper van Afrika

Ajacied André Onana is de beste keeper van Afrika.

De doelman heeft dit op de luchthaven Yaoundé Nsimalen in Kameroen te horen gekregen, zo schrijft De Telegraaf. 'De titel 'beste keeper van Afrika' vind ik heel eervol', zegt Onana in een reactie. 'Dat geeft me nog meer motivatie om keihard te werken. Ik wil prijzen winnen met Ajax en streef ernaar de beste keeper van de wereld te worden.'

De keuze viel op Onana, omdat hij volgens de jury een van de snelst rijzende sterren van Afrika is. Voor Ajax heeft hij al regelmatig punten gepakt met 'onmogelijke' saves, mede daarom staat Ajax volgende maand in de achtste finalse van de Champions League.

De keeper maakte ook kans op de titel 'Afrikaans voetballer van het jaar'. Maar op nieuwjaarsdag kreeg hij te horen dat hij die niet zal winnen. Zijn ploeggenoot Hakim Ziyech stond ook op de longlist van 34 Afrikaanse voetballers, maar hij viel in december al af.