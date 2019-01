Marechaussee doet getuigenoproep voor bomincident Schiphol

Een 51-jarige Canadees dreigde op oudejaarsavond met een bom op Schiphol, waarna een deel van de luchthaven moest worden ontruimd. De marechaussee is nog steeds op zoek naar getuigen van het incident en doet daarom een oproep.

Wie iets heeft gezien, wordt gevraagd om contact op te nemen via het nummer 0800-1814. Het incident vond afgelopen maandag plaats in vertrekhal drie van de luchthaven. De Canadees stond daar in de rij om een ticket te kopen.

Nadat de man plots met de bom begon te dreigen, werd hij overmeesterd door de marechaussee. De Canadees wordt niet gelinkt aan terrorisme.