Tweede explosief gevonden na plofkraak bij Slotermeerlaan

Na de plofkraak bij de Slotermeerlaan is een tweede explosief gevonden, dat nog niet was ontploft.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosief inmiddels veilig verwijderd en brengt dat vanmiddag tot ontploffing in het Westelijk Havengebied.

In de tussentijd moesten omliggende woningen worden ontruimd. In totaal werden er daarom 30 bewoners opgevangen in het stadsdeelkantoor.

De omgeving is inmiddels weer vrijgegeven. Ook de bewoners mogen weer terugkeren naar hun woningen. Voor een aantal van hen is Slachtofferhulp ingeschakeld.

Gevlucht

Volgens getuigen is de kraak gepleegd door twee mannen, die daarna zijn gevlucht op een scooter. De politie is een zoektocht naar hen gestart, waarbij ook de politiehelikopter werd ingezet.