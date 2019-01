Plofkraak maakt indruk op omwonenden: 'Het is echt oorlogstuig'

De plofkraak die vanochtend vroeg plaatsvond op de Slotermeerlaan, heeft veel indruk gemaakt op de bewoners.

De ontploffing was volgens de omwonenden enorm hard. 'Ik werd om kwart voor vijf wakker. Mijn bed stond te trillen. Dus de grond trilde gewoon. Het was echt superhard', zegt een buurtbewoner.

'Ik kan me nog herinneren, van heel erg vroeger in de oorlog, toen was er een knal in de haven. Het was zoiets', vertelt een ander. 'Ik weet niet waar ze deze pinautomaat mee hebben opgeblazen, maar het is echt oorlogstuig.'

Ravage

De ravage door de ontploffing is groot. De ruiten van een keukenwinkel zijn totaal vernield en het logo is van de gevel geblazen. Bewoners van de woningen erboven hoefden in eerste instantie hun huis niet uit, maar toen er later nog een tweede explosief werd gevonden moesten ze alsnog worden ontruimd.

'Iedereen was geschrokken', vertelt een jongen over de ontploffing vanochtend. 'Als je naar buiten keek, zag je dat iedereen zijn lichten aan had. Iedereen werd bang.'

Stof

Ook de naastgelegen supermarkt is gedupeerd. 'De deur heeft schade en binnen is er heel veel stof', zegt de eigenaar. 'Dus we moeten weer gaan schoonmaken. Dat doen we elke dag al, maar nu moeten we extreem schoonmaken. Want alles zit helemaal onder het stof. Nu heeft iedereen problemen.'

'Ik vind dat er een klein beetje krachtiger opgetreden moet worden hier in Amsterdam', stelt een ander. 'Want het is te gek voor woorden. Alles kan en alles mag. Ik krijg het gevoel dat je overal moet opletten. Ik ben dat niet gewend hier in Amsterdam.'