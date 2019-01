Boetes voor de verspreiders van anti-homo-flyers

De drie mannen die in oktober 2016 anti-homo-flyers hebben verspreid in de wijken West en Nieuw-West, moeten ieder een boete van 500 euro betalen. Zij hebben zich schuldig gemaakt aan het beledigen en aanzetten tot discriminatie van homoseksuelen.

In de folder werd opgeroepen om in actie te komen tegen homoseksualiteit. 'Volgens het jodendom, christendom en de islam is homoseksualiteit verboden!' viel er met grote letters op het pamflet te lezen. Ook werd geschreven dat bijna een derde van de homoseksuele ouders kinderen seksueel misbruikt. Volgens de officier van justitie was niet alleen de tekst, maar waren ook de afbeeldingen beledigend.

In totaal kwamen er 192 meldingen binnen bij de politie. Dankzij camerabeelden kwam de politie de verspreiders op het spoor: een 41-jarige man uit Rotterdam en twee mannen van 31 jaar uit Den Haag.

Lees ook: Verdachte anti-homo-flyer zou het weer doen. 'Ik vind niet dat ik strafbaar ben'

Erdal A., een van de verspreiders, zei eerder tegen de rechter dat hij zijn doel heeft bereikt met de pamfletten. 'Ik vind dat ik het goed heb gedaan. Ik wilde aandacht en dat is gelukt.' Op de vraag van de rechter of hij het nog een keer zou doen, antwoordde A.: 'Ik vind niet dat ik strafbaar ben'.

Het Openbaar Ministerie had ook nog 40 uur taakstraf geëist, omdat er signalen zouden zijn dat een geldboete door anderen zou worden betaald. De rechter ging hier niet in mee.