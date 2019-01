Lassina Traoré tekent contract bij Ajax

Ajax heeft een overeenstemming bereikt met Lassina Traoré en Ajax Cape Town, de Zuid-Afrikaanse satellietclub van Ajax. Het contract van de aanvaller uit Burkina Faso gaat in op 12 januari, de dag dat hij 18 jaar wordt.

De transfer werd enkele weken geleden al bevestigd. Inmiddels is officieel vastgelegd dat Traoré de komende drieënhalf jaar voor Ajax speelt. Hij sluit aan bij de selectie tijdens het trainingskamp in Florida.

De spits komt over vanuit de jeugdopleiding van Ajax Cape Town. Daarvoor speelde Traoré bij Rahimo FC in Burkina Faso. Volgens ajaxlife.nl is Lassina een neef van ex-Ajacied Bertrand. Eerder maakten spelers als Steven Pienaar, Eyong Enoh en Thulani Serero de overstap van Cape Town naar Ajax.