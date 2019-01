Motoragent gewond bij botsing met auto in Westpoort

Een motoragent heeft vanmiddag een aanrijding gehad met een auto op de Basisweg.

Het ongeval gebeurde rond 16.00 uur vanmiddag. De agent was met spoed, en toestemming van de meldkamer, onderweg naar de aanrijding met letsel op de A10.

De automobilist is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. De motoragent is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Peter Stoffels, een collega, laat via Twitter weten dat de agent in orde is en dat hij inmiddels uit het ziekenhuis is ontslagen.

De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet verder onderzoek naar het ongeval. Dit zal gedaan worden door een andere eenheid, omdat het om een Amsterdamse politieagent gaat.