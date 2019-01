Politie: 'Meeste plofkraken mislukken, het lijkt alsof men volhardend is'

De politie houdt er rekening mee dat de plofkraken van de afgelopen weken door dezelfde dadergroep zijn gepleegd.

'We zijn aan het onderzoeken of er een verband is', zegt een politiewoordvoerder. 'In het laatste kwartaal van 2018 waren er zeven plofkraken in Amsterdam en nu ook weer een. Meestal mislukken de plofkraken. Je zou ook kunnen denken, goh, als het mislukt dan wil ik het nog een keer proberen. Dus het lijkt alsof men volhardend is.'

Twee explosieven

De daders plaatsten vanochtend twee explosieven. 'Het eerste explosief is gebruikt om de voorkant van de automaat weg te blazen', vertelt de politiewoordvoerder. 'Na de ontploffing is een tweede explosief geplaatst, waarschijnlijk om de kluis daarmee open te krijgen.'

Het tweede explosief ging echter niet af. Het is meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie en uiteindelijk in het Westelijk Havengebied tot ontploffing gebracht.

Geen buit gemaakt

Ondanks de aangerichte schade, hebben de plofkrakers volgens de politie dus geen geld kunnen meenemen. 'Tot aan de kluis is de hele voorkant van de pinautomaat weggeblazen. Het was een enorme knal en er zijn zelfs stukken van de automaat gevonden aan de overkant van de straat. Maar de kluis is blijven liggen en er is dus geen buit gemaakt.'

De plofkrakers van vanochtend zijn door buurtbewoners gezien. Het gaat om twee jonge mannen die in het donker waren gekleed en op een scooter zijn gevlucht. De politie vraagt getuigen zich te melden. Ook wordt gevraagd om camera- of dashcambeelden waarop de daders mogelijk staan.