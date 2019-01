Auto knalt tegen voorgevel cafetaria op de Jan Evertsenstraat

Een auto is vanmiddag tegen de gevel van een cafetaria op de Jan Evertsenstraat in De Baarsjes gebotst.

Op foto's is te zien dat de pui flink beschadigd is. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook is onbekend of er iemand gewond geraakt is.

Volgens de eigenaar van de zaak ging het om een ongeluk en vloog de auto uit de bocht. 'Het is niet expres gebeurd. Geen drank en drugs in het spel. Gewoon pech.' De cafetaria gaat voorlopig dicht, maar de eigenaar hoopt zo snel mogelijk weer open te gaan. 'Er moet wel brood op tafel komen, natuurlijk.'

De politie is een onderzoek gestart.