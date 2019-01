ADM-bewoners weigeren voor de vierde keer handhavers op het terrein

En weer zijn vandaag handhavers geweigerd door de ADM-bewoners. Al ruim een week probeert de gemeente het terrein op te komen, maar de ADM'ers laten niemand toe. Een ontruiming door de ME lijkt nu onontkoombaar.

Het was al voor de vierde keer dat de handhavers voor een dichte deur stonden. De toon was dan ook niet meer heel vriendelijk, maar de de ADM-bewoners houden voet bij stuk. 'Handhaving binnenlaten is meewerken aan de ontruiming en dat doen we dus niet', vertelt Suwanne Jo, die al 21 jaar op het terrein woont.

'Slibvelden zijn een moeras'

Met kerst had het terrein leeg moeten zijn en dat is het zeker nog niet. Een klein deel van de bewoners is naar de Slibvelden in Noord verhuisd. De gemeente stelt dat terrein beschikbaar voor de komende twee jaar, maar de ADM'ers zijn er niet tevreden mee en zijn nog een spoedrechtszaak gestart. 'De slibvelden zijn niet geschikt omdat we ten eerste een donkerbruin vermoeden hebben dat de grond vervuild is en ten tweede is het een moeras waar je gewoon helemaal in wegzakt'.

De handhavers hebben daar geen boodschap aan. Zij hebben een opdracht van de gemeente en dat is dat het terrein leeg moet zijn. De burgemeester wil niet zeggen of en wanneer er een ontruiming komt, maar naar verwachting zal dat niet lang meer duren. De bewoners blijven in ieder geval zitten. 'De angst voor de ontuiming is er sowieso, dat maakt niet uit', aldus Jo.