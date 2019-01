Veltman en twee nieuwe aankopen mee op trainingskamp naar Florida

Al maanden is hij uit de roulatie door een zware knieblessure. Maar de come-back van Joël Veltman lijkt dichterbij te komen. De Ajacied gaat namelijk mee op trainingskamp naar Florida.

Veltman scheurde vorig jaar april zijn voorste kruisband af en revalideert sindsdien. Die revalidatie zit in een laatste fase en daarom gaat Veltman mee met de groep.

Flamengo en Sao Paulo

Ook de nieuwe aankopen van Ajax gaan morgen mee op reis naar Orlando, waar het momenteel 27 graden is. Lassina Traoré en Lisandro Magallán werden deze week gepresenteerd als Ajacied.

In the States speelt Ajax mee in de Florida Cup. Op 11 januari is er een wedstrijd tegen Flamengo en een dag later tegen Sao Paulo.

Op 12 januari keert Ajax terug naar Nederland.