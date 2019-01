Wethouder wil vuurwerkreferendum begin of midden 2019

Rutger Groot Wassink, wethouder democratisering, ziet het wel zitten om een referendum te houden over het wel of niet afsteken van consumentenvuurwerk. Dat gaat hij voorleggen aan de gemeenteraad. Als het aan hem ligt, zou zo'n referendum er dan halverwege dit jaar al komen.

'Ik ga dat voorleggen aan de gemeenteraad en we gaan dat bespreken. Maar dat zou ik wel heel leuk vinden. En dat zou dan niet in december moeten, maar al begin dit jaar of in het midden', bevestigt Groot Wassink aan AT5.

Eind vorig jaar kondigde burgemeester Halsema nog aan dat de aankomende jaarwisseling vuurwerkvrij zou moeten zijn. Dan zou er alleen in bepaalde, vooraf aangewezen zones vuurwerk afgestoken mogen worden. Vandaag werd bekend dat het gemeentebestuur dat oordeel nu over wil laten aan de Amsterdammer zelf.

Breder onderwerpen voorleggen

Maar niet alleen de vuurwerkdiscussie zou zich volgens Groot Wassink kunnen lenen voor een referendum: 'Ik denk dat er heel veel onderwerpen zijn, die heel groot zijn of niet in het coalitieakkoord staan, die je voor kunt leggen.'

'Ik denk dat het heel interessant kan zijn dat je als gemeenteraad een ingrijpend besluit neemt en je zegt: "Goh, we vinden dit een groot besluit, maar we hebben daar misschien niet helemaal scherp van hoe dit in de stad ligt. Laten we het ook in de stad voorleggen." En dat is een hele mooie manier, waarmee je ook de zeggenschap van de burgers vergroot.'