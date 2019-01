Stoeptegel door ruit politie-auto gegooid in Oostelijk Havengebied

Op de Borneolaan is vanavond een stoeptegel door de ruit van een politie-auto gegooid.

Het incident gebeurde rond 20.45 uur. De agenten hadden de auto geparkeerd omdat zij een melding hadden gekregen en in de straat moesten zijn. Op de foto is te zien dat de gehele ruit aan de bestuurderszijde eruit ligt. Er is nog niemand opgepakt.

De politie roept getuigen op zich te melden. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.