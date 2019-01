Vergeet Rome, de Sixtijnse Kapel verhuist gewoon naar Amsterdam

Vanaf het einde van de maand zijn de wereldberoemde fresco's van Michelangelo in de stad te bekijken. In de Beurs van Berlage zijn de meesterwerken uit de Sixtijnse Kapel op een bijzondere manier te zien.

Ellenlange rijen, schreeuwende beveiligers en 'no pictures please', iedereen die onlangs nog in Vaticaanstad is geweest zal het herkennen. Een goede indruk krijgen van de meesterwerken van Michelangelo Buonarroti - beter bekend onder zijn voornaam - is in de Sixtijnse Kapel nog best een opgave.

Ware grootte

In de expositie A Different View hoef je straks niet omhoog te kijken voor de enorme fresco's van de Italiaan. Bij deze tentoonstelling is een constructie bedacht, die het mogelijk maakt om om de fresco's heen te lopen.

Het zijn 'fotomechanische gereproduceerde kopieën' van werken als Het Laatste Oordeel en De Schepping van Adam, die op bijna originele grootte worden getoond. Zo'n constructie is nog nooit eerder gebruikt en moet voor een ander perspectief zorgen.

Vanaf 25 januari tot 12 mei is de tentoonstelling te bewonderen. Kaarten zijn online verkrijgbaar.