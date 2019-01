Plek gevonden voor Nelson Mandela monument in Zuidoost

Het kunstwerk ter nagedachtenis aan Nelson Mandela krijgt een plaats in het Nelson Mandelapark in Zuidoost.

Dat heeft het stadsdeel onlangs besloten, meldt Het Parool vandaag.

Een jaar geleden maakte de gemeente een bedrag van 100.000 euro vrij voor het eerbetoon. Het stadsdeel droeg daar op haar beurt 38.000 euro aan bij. Het doel was om het gedenkteken dit jaar te plaatsen.

Na een jaar zoeken naar een geschikte plaats heeft Zuidoost besloten dat het monument op de weide in het park moet komen.

Mandelapark

Amsterdam heeft een bijzondere relatie met de anti-apartheidsstrijder. De stad deed in de jaren '70 en '80 volop mee aan internationale protestacties om Mandela vrij te krijgen. Na zijn vrijlating in 1990 heeft de oud-president Amsterdam vijf keer bezocht.

Een jaar na het overlijden van de voormalige president werd het Bijlmerpark in Zuidoost in 2014 veranderd in het Nelson Mandelapark. Burgemeester Eberhard van der Laan onthulde destijds de nieuwe naam op de toegangspoort van het park.