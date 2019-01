Agent bekogeld met nitraten: 'We moesten een stap terug doen'

'Bekogel ons niet met vuurwerk'. Dat is de boodschap van agent Jeroen, die tijdens de jaarwisseling werkte in West en Nieuw-West.

Jeroen werd in Bos en Lommer, terwijl hij in een politieauto zat, bekogeld met zwaar vuurwerk. 'Dat begon met nitraten', vertelt hij. 'Dat vonden we op dat moment nog niet zo spannend, totdat er achter onze auto een Cobra 6 afging.'

Frustrerend

In overleg met een leidinggevende werd besloten om in de auto te blijven zitten en dus niet in te grijpen. 'Dat is frustrerend. Vooral naar de burgers toe. Die zien toch twee politieauto's staan die in hun ogen niets doen. Maar ik hoop wel dat mensen begrijpen dat wij ook aan onze veiligheid denken. Het was op dat moment niet naar burgers gericht, maar naar ons. Dan maar even een stap terug.'

Rond 2.00 uur werd hij opgeroepen voor een steekpartij in de Jan Rebelstraat in Osdorp. Vlak voordat hij aankwam, losten collega's die een verdachte wilden aanhouden waarschuwingsschoten.

Stress

'Je weet gewoon, een collega schiet niet zomaar', legt Jeroen uit. 'Dat veroorzaakt toch stress, of je nu wil of niet. Dat doet gewoon wat met collega's. Ook met mij. Als je hier komt en je hoort dat je collega's geschoten hebben, dan denk je toch van, wat zal er gebeurd zijn.'

Oud en nieuw is voor agenten traditioneel een drukke dienst en dit jaar was het extra druk. 'Je bent alleen maar aan het rijden. Alleen maar meldingen. Dan praat ik over alleen de spoedmeldingen. Voor meldingen over geluidsoverlast heb je gewoon geen tijd.'

Bij gezin

De sfeer op straat werd volgens hem slechter in de loop van de avond. 'Ik heb vrijwillig ingetekend voor de nachtdienst, maar ik zit wel liever thuis bij mijn gezin. Maar als je dan aan het werk bent, en dat geldt ook voor de ambulance en de brandweer, laat ons dan ons werk doen. En bekogel ons niet met vuurwerk.'

Toch kreeg hij ook veel complimenten van Amsterdammers voor zijn aanwezigheid. 'Heel veel positiviteit. Het is altijd maar een hele kleine groep die het verpest. En dat maakt het zo lastig.'