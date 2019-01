Geen huisje in Frankrijk bij vakantiebeurs voor bijzondere reizen

In de Beurs van Berlage hebben vandaag zo'n achtduizend mensen hun vakantie gepland op de vakantiebeurs voor bijzondere reizen.

'Je kan natuurlijk in een huisje in Frankrijk of Italië zitten. Dat is nog steeds leuk. Maar je kan ook aan de andere kant van de Sahara vakantie vieren. Het is niet duur en er gaat een hele andere wereld voor je open', zegt organisator Boudewijn Richel.

Veel Nederlanders zijn dit jaar helemaal weg van landen als Tanzania, Uganda en Zuid-Afrika. Maar reizigers blijken ook naar Antarctica, Japan, Peru en bijvoorbeeld Argentinië te gaan. Zanzibar is dé plek dit jaar om toch te luieren in de zon: 'Daar ga je heen voor het strand en de prachtige hotels. Maar er is ook onder andere (wandel)safari. En alleen maar positieve mensen. Wat wil je nog meer?, vraagt Richel zich af.

De Amsterdamse vakantiebeurs voor bijzondere reizen 2019 is ook nog morgen in de Beurs van Berlage.