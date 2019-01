De Verloren Vrijstaat deel III - Nog één keer Robodock

Ruim twintig jaar woonde een groep bijzondere en eigenzinnige Amsterdammers op het ADM-terrein in het Westelijk havengebied. Ze bouwden hier een kunstzinnige gemeenschap waar plaats was voor iedereen. Maar dit jaar wacht de ontruiming komt er een einde aan ‘het ADM’. Hoe beleven de bewoners de laatste maanden op het terrein? Je ziet het in de vijfdelige documentaireserie De verloren vrijstaat. Vandaag, deel drie

Het einde mag dan naderen voor de ADM’ers, dat weerhoudt hen er niet van nog één keer alles uit de kast te trekken voor het jaarlijkse Robodockfestival. Een nacht boordevol muziek, theater en kunst, allemaal dankzij héél veel gerecycled materiaal.

Maar zelfs als de muziek door de speakers schalt en het terrein vol bezoekers staat is ADM-burgemeester Hay Schoolmeesters aan het werk om de toekomst van ADM veilig te stellen. 'Als ik hier die duizenden mensen rond zie lopen, genietend van de vrijheid… Dat doet me deugd.'

