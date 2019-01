Alwéér plofkraak in Nieuw-West: zevende in twee maanden tijd

Veel Amsterdammers zijn gisteravond geschrokken van een harde knal. Opnieuw was een geldautomaat het doelwit van plofkrakers. En voor de tweede keer in korte tijd was het op het Belgiëplein in Nieuw-Sloten.

Beelden: Martin Damen

Het gebeurde kort voor middernacht. Getuigen zagen twee verdachten op een motorscooter vluchten. Met een boel auto's en de helikopter heeft de politie gezocht naar de daders. Getuigen hebben het over twee mannen in regenpakken. Die zijn niet gevonden. Bomexperts van Defensie werden opgetrommeld om de plaats delict te inspecteren.

De opgeblazen geldautomaat is die van ABN Amro bij de Albert Heijn. Eind november was precies dezelfde automaat ook al doelwit van plofkrakers. Er werd toen geen buit gemaakt, volgens de politie. Ook in 2016 werd deze automaat al opgeblazen. Volgens de politie is de kraak ook deze keer weer mislukt.

Het is al de zevende plofkraak in twee maanden tijd. In tegenstelling tot eerdere kraken, was er door de explosie geen instortingsgevaar en hoefden er ook geen woningen ontruimd te worden. Toch is de schrik groot in de wijk. AT5 kreeg afgelopen nacht tientallen berichten van omwonenden.

De politie vraagt getuigen om contact op te nemen.

