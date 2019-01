Laatste kans om te stemmen op kunstwerk Eberhard van der Laan

Amsterdammers kunnen vandaag voor het laatst stemmen op hun favoriete ontwerp ter ere van burgemeester Eberhard van der Laan. Het winnende kunstwerk krijgt een plekje op het Mercatorplein.

Vannacht verstrijkt de deadline. Op dit moment is Damsko Strijder van kunstenaarscollectief Kamp Seedorf veruit het populairste ontwerp. Het bekende ontwerp, dat al in het Amsterdam Museum te zien is, heeft ruim 3000 stemmen gekregen. De op een na populairste inzending heeft nog niet eens de helft van dat aantal.

Lees ook: Kamp Seedorf al bijna niet meer in te halen bij wedstrijd voor eerbetoon Van der Laan

In totaal zijn er 59 ontwerpen ingezonden waaruit Amsterdammers konden kiezen. Het winnende kunstwerk komt op de witte zuil bij de ingang van de parkeergarage op het Mercatorplein. Deze locatie is gekozen omdat Van der Laan lange tijd in De Baarsjes woonde.

Lees ook: Plek gevonden voor Nelson Mandela monument in Zuidoost

Het ontwerp moest sowieso de uitspraak 'Zorg goed voor onze stad en elkaar' bevatten. Het was de afscheidsboodschap van Van der Laan aan alle Amsterdammer, vlak voor hij in 2017 op 62-jarige leeftijd in het harnas overleed. Wie zijn of haar stem nog wil uitbrengen, kan op deze website terecht.