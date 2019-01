Overleeft Amsterdamse Kim de hartige aflevering van Heel Holland Bakt?

De laatste afleveringen overleefde ze maar ternauwernood. In de hartige aflevering van Heel Holland Bakt is Kim uit Amsterdam daarom de gedoodverfde favoriet voor uitschakeling. Of weet ze juist tussen de miniburgers en uientaarten te schitteren?

De 31-jarige Kim is in het dagelijks leven onderzoekscoördinator bij het Brain Research Center in Buitenveldert. Daarnaast heeft ze twee zwarte banden in karate. Maar wat de Amsterdamse ook graag doet, is bakken. Ze wilde dan ook niets liever dan meedoen met Heel Holland Bakt.

In het programma zien ruim 3 miljoen kijkers haar nu wekelijks zwoegen met bakpoeder, suiker en eieren. Ze laat zien dat ze uit Amsterdam komt. Kim maakte al een winters spektakelstuk met grachtenpandjes van gemberkoek. Toch was de jury de afgelopen afleveringen niet zo positief over haar kunsten.

Sterke concurrentie

Vanavond moeten de kandidaten miniburgers, uientaarten en hartige soezen bakken. Hopelijk houdt Kim zich staande tussen de sterke concurrentie. Ze neemt het onder anderen op tegen Maroeska (60), die al een kookboek schreef dat genomineerd werd voor een prestigieuze prijs.

Lees ook: Amsterdamse Gwenn verliest emotionele finale Heel Holland Bakt

Tijdens de vorige editie van Heel Holland Bakt deed er ook al een Amsterdammer mee. Gwenn haalde toen de finale, maar verloor die van Hans.