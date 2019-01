Klachten over vuurwerkshow van gemeente: 'Frans dorp doet het beter'

Amsterdammers zijn niet onder de indruk van de vuurwerkshow op Java-eiland. Deze werd door de gemeente georganiseerd.

Een verbod op consumentenvuurwerk komt steeds dichterbij. In de toekomst zouden Amsterdammers dan alleen nog van vuurwerkshows kunnen genieten die door de gemeente worden georganiseerd. Maar voor het zover is, moet de gemeente nog veel verbeteren. Dat blijkt uit drie negatieve recensies in Het Parool.

Lees ook: Wethouder wil vuurwerkreferendum begin of midden 2019

De krant plaatste dit weekend drie ingezonden brieven van Amsterdammers die teleurgesteld waren in het gemeentevuurwerk. 'Wat een teleurstelling toen de show afgelopen was. Een Frans dorp van gemiddelde grootte weet er op de nationale feestdag meer van te maken dan deze wereldstad. Het stelde niet zoveel voor hier', schrijft John Muijs.

Varende obstakels

Jos Koster probeerde vanaf de Noordwal te kijken. Tevergeefs. 'Vanaf Noord was er voor de toeschouwers weinig te zien door de aangemeerde cruiseschepen, die wegvoeren nadat het vuurwerk was afgelopen. Bedankt gemeente, voortaan graag iets voor alle Amsterdammers, zonder varende obstakels'. schrijft hij.

Lees ook: Zo vierde Amsterdam oud en nieuw: 'Waar is het Leidseplein? O, dit is het Leidseplein'

Pedro Dado stond ook aan het IJ, maar genoot vooral van het vuurwerk dat hij boven stadsdeel West zag. 'Een voorstelling die groter, mooier en zeker hoger oogt dan de show die me naar deze plek heeft gelokt: die van de gemeente.' Het officiële vuurwerk duurde maar kort. Dado vermoedt dat veel toeschouwers teleurgesteld richting huis gingen.