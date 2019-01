'Chinees megabod op David Neres'

Ajax is verrast door een bod van 30 miljoen euro op David Neres (21). De interesse komt van de Chinese club Guangzhou Evergrande.

Dat meldt De Telegraaf dit weekend. In principe wil Marc Overmars deze winter geen enkele speler laten gaan. Maar voor zo'n 40 miljoen euro is hij nu wel bereid om Neres te laten vertrekken, schrijft de krant. De Braziliaan is momenteel geen basisspeler.

Neres kwam in 2017 voor 12 miljoen euro naar Ajax. Hoewel hij afgelopen seizoen een belangrijke speler was, zit hij nu vooral op de bank. Daar is hij zelf niet blij mee en een mokkende speler zijn trainers liever kwijt dan rijk. De verleiding is groot om hem voor een leuk bedrag te laten gaan.

Transfergeruchten

Ajax is al in de weer met de komst van Diego Lainez (18), een Mexicaan die nu nog speelt voor Club America. Hij zou Neres kunnen opvolgen als reserve-vleugelaanvaller.

Nog een transfergeruchtje: volgens De Telegraaf zou Ajax ook een bod willen uitbrengen op Meritan Shabani (19) van Bayern München. De Duitse verdediger zou het gat kunnen opvullen dat Matthijs de Ligt binnenkort achter zich laat.