Amsterdamse advocaat roept Scheveningers op aangifte te doen

Rutger Lonterman roept inwoners van Scheveningen op om aangifte te doen tegen het Haagse stadsbestuur en burgemeester Pauline Krikke. Daar wil hij best mee helpen.

De Amsterdamse advocaat is geboren in Den Haag en lijkt zich behoorlijk op te winden over de nieuwjaarsnacht in Scheveningen. Daar regende het brandend hout toen een veel te hoge stapel pallets in brand gestoken werd. Dat leverde veel schade op aan huizen en auto's.

Lees ook: Staatsliedenbuurt-advocaat Lonterman pleit met teksten van Drs. P

Op het strand wervelden zelfs vuurtornado's. 'Hadden ze dezelfde richting gekozen als de as en vuurregen dan was het leed niet te overzien geweest', schrijft Lonterman in zijn oproep. Hij vindt dat gemeentebestuur fouten heeft gemaakt.

Strafrechtelijk onderzoek

'Kennelijk om onlusten te voorkomen, heeft men willens en wetens grote risico’s genomen en Scheveningen blootgesteld aan een mogelijke ramp waarbij die andere oudjaarsramp in het Volendamse café De Hemel schril zou hebben afgestoken. Het is een wonder dat alleen van materiële schade sprake is.'

Terwijl de burgemeester van Den Haag een onderzoek heeft ingesteld waarvan de onafhankelijkheid nogal dubieus is, wil Lonterman juist een strafrechtelijk onderzoek. 'Om de onderste steen boven te krijgen, raad ik een ieder die schade heeft geleden aan aangifte te gaan doen. En mocht het nodig zijn dan is deze Amsterdamse, maar in Den Haag geboren advocaat, alleszins bereid ze daarbij behulpzaam te zijn', aldus Lonterman.