Leen Schaap gaat kijken of het 'iets vriendelijker' kan

Na twee jaar van sancties en begrenzen, hoopt brandweercommandant Leen Schaap dat hij de komende tijd meer de verbinding kan zoeken met zijn troepen.

Dat zei Schaap vanmiddag in het televisieprogramma Buitenhof. De brandweercommandant treedt al twee jaar streng op omdat hij de cultuur binnen de brandweer wil veranderen. Er zou sprake zijn van seksisme en discriminatie. Het leverde hem veel kritiek op van brandweermannen die zich onterecht weggezet voelen als tuig. Schaap kreeg zelfs doodsbedreigingen.

Lees ook: Opnieuw onrust binnen brandweer: nu vanwege Leen Schaap bij Buitenhof

In Buitenhof zei Schaap dat het wantrouwen naar de brandweerleiding altijd al groot was, maar dat hij de komende tijd meer de verbinding wil zoeken. Hij voelt zich gesterkt door het rapport van oud-Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm, die vond dat de 'modernisering' van de brandweer door moet gaan.

Wél empathisch

Tegelijkertijd schreef Van Uhm ook in zijn rapport dat er te weinig empathisch vermogen bij Schaap wordt ervaren. Dat ziet de brandweercommandant zelf anders. 'Dit is een objectieve onderzoeker, hij heeft veel mensen gesproken. Maar dat wil niet zeggen dat ik het tot het mijne maak.' Hij denkt zelf dat dit beeld is ontstaan doordat hij het accent moest leggen op begrenzen.

Lees ook: Van Uhm: modernisering brandweer moet doorgaan ondanks gebrek aan vertrouwen

'Er is geen commandant die meer op de kazernes is geweest dan ik', verdedigde Schaap zijn empathisch vermogen. 'Maar ik zie wel dat we de komende tijd een switch moeten gaan maken. Minder begrenzing, meer de verbinding. Daar zijn wel twee partijen voor nodig.'

Lees ook: Brandweercommandant Leen Schaap trad al vijftig keer op tegen personeel

Volgens Schaap werd zijn empathische kant 'niet gevraagd' de afgelopen twee jaar. Nu is er wel het verzoek of het iets vriendelijker kan. 'Nou, dat gaan we doen.' Volgens Schaap heeft hij zijn verbindende kant wel laten zien, maar hij begrijpt dat die overschaduwd werd door de begrenzing.

Dochter (14) bedreigd

In Buitenhof ging Schaap ook in op de doodsbedreigingen die hij aan zijn adres kreeg. Hij noemt het zijn 'ambtelijke en persoonlijke dieptepunt van het jaar'. Hij deed aangiftes tegen meerdere doodsbedreigingen. 'Op een gegeven moment werd mijn dochter van 14 jaar erbij betrokken. Dat had een enorme impact.'

Volgens Schaap loopt het rechercheonderzoek naar de bedreigingen nog 'op volle toeren'.