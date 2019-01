Door geweld geteisterde Halal Fried Chicken gaat weer open

De Halal Fried Chicken (HFC) aan de Burgemeester de Vlugtlaan opent binnenkort weer de deuren. De gemeente ziet na dertien maanden onderzoek naar meerdere geweldsincidenten geen reden meer om de vergunning te weigeren.

Tussen het voor- en najaar van 2017 werd de vestiging in brand gestoken, werd een man voor de deur in zijn been geschoten en werd nog geen maand later net buiten het restaurant HFC-oprichter Ali Kaynak vermoord. De politie startte een onderzoek en de gemeente besloot dat de zaak voorlopig dicht moest.



Lees ook: Doodgeschoten man is mede-eigenaar HFC



Zware periode

Nu, dertien maanden na het onderzoek startte, mogen de uitbaters van de franchise hun werkzaamheden weer voortzetten. Zij hebben een zware periode achter de rug, vertelt Hasan Çolak. 'We zijn gedeeltelijk rondgekomen van ons eigen vermogen, deels van leningen. Maar het was echt heel moeilijk.'



Çolak had na de incidenten begrip voor de beslissing van de gemeente om de zaak te sluiten, maar de frustratie zat hoog. 'Wij hadden totaal niets te maken met die incidenten. Wij zijn franchisenemers en hebben ook niks te maken met de oprichters. Wij zijn een veilig restaurant!'



'Zin in kip'

Tot die conclusie kwam ook de gemeente die halverwege december aan Çolak en zijn compagnons vertelden dat zij hun HFC weer kunnen heropenen. De fastfood-ondernemers lieten er geen gras over groeien en zijn meteen aan de slag gegaan met het opknappen van het restaurant.



Çolak: 'Elke keer dat wij sindsdien het pand inliepen, kwamen er mensen naar ons toe en vragen, "wanneer gaan jullie open? ik heb zin in kip!"'. Gelukkig voor die mensen hoeven zij niet heel lang meer te wachten, over een kleine twee weken opent de zaak weer haar deuren.