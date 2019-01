Gele hesjes stremmen tramverkeer: 'Bezet, blokkeer!'

De gele hesjes gingen gisteren weer de straat op. Onder het mom 'Bezet, blokkeer! Dit beleid pik ik niet meer' stremden ze tijdelijk het tramverkeer in het centrum. Een video laat zien dat de sfeer gemoedelijk was, op een enkel opstootje na.

Zo kregen de trambestuurders - die stapvoets moesten rijden - ook gewoon een foldertje van de gele hesjes mee. 'Hij is zelf ook trambestuurder geweest', legde de commentator in het filmpje uit. 'Even praten met zijn matties.'

Toch was niet iedereen blij met de demonstranten. Een man bij de halte leek nogal geïrriteerd te zijn dat hij zo lang op de tram moest wachten. Daardoor ontstond er een opstootje. 'Geen geweld, geen geweld', sust de voice over. 'Daar besteden we geen aandacht aan. Maar dan weet je wel weer waarvoor het nodig is.

'Echte democratie'

In de video beweerden de deelnemers te demonstreren voor 'echte democratie, onafhankelijke rechtspraak en een eerlijkere welvaartsverdeling'. Toch bleek deze boodschap bij eerdere demonstraties niet helemaal eenduidig te zijn.

De demonstranten trokken daarbij om uiteenlopende redenen een geel hesje aan: van een tekort aan leraren tot aan het immigratiebeleid.