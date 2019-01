Onenigheid op Vrije Universiteit om christelijk anti-homomanifest

Onder medewerkers van de Vrije Universiteit is er zowel steun als kritiek voor de 'Nashville-verklaring'. Dat is een manifest van radicale christenen tegen homo's en transgenders.

De verklaring doet in eerste instantie denken aan iets uit de middeleeuwen, maar blijkt in 2017 te zijn opgesteld in de Verenigde Staten. Vrijdag werd de Nederlandse vertaling gepresenteerd die ondertekend is door allerlei prominente christenen. Waaronder een hoogleraar aan de Vrije Universiteit.

Lees ook: Boetes voor de verspreiders van anti-homo-flyers

Ook een oud-hoogleraar en een docent van de Vrije Universiteit hebben het anti-homomanifest ondertekend. De Nashville-verklaring vindt dat mensen zich niet mogen identificeren als homo of transgender. Doen ze dat wel, dan wordt er gesuggereerd dat je daarvan genezen kunt worden. Het homofobe document legt dat uit in veertien artikelen.

Volgens mij moet het iets betekenen dat ik de #NashvilleStatement een 19e eeuws achterhoedegevecht vind. Als ik de discussie zie, schaam ik me diep voor de theologen die dit ondertekenen. #bah — Bert Jan Lietaert P (@ljlp) January 5, 2019

Diepe schaamte

Behalve de medewerkers van de Vrije Universiteit hebben veel predikanten en theologen uit heel Nederland het ondertekend. Ook SGP-leider Kees van der Staaij onderschrijft de discriminerende teksten. Er is natuurlijk ook kritiek. Ook op de Vrije Universiteit.

Hoogleraar Bert-Jan Lietaert Peerbolte zegt op Twitter dat hij zich diep schaamt voor de theologen die de verklaring hebben ondertekend. Daarmee schaamt hij zich dus ook voor collega's op de Vrije Universiteit.