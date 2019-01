Conflict over aanpak extremistische 'Noorderparkbadgroep'

De politie en inlichtingendienst AIVD hebben jarenlang onderzoek gedaan naar een groep extremisten die wekelijks bij elkaar kwam in het Noorderparkbad. Ze hebben uiteindelijk niet opgetreden tegen de groep, wat zou hebben geleid tot een conflict met de gemeente.

Dat blijkt uit geheime documenten van de radicaliseringsaanpak die in het bezit zijn van NRC. Daarin staat onder meer dat jihadverdachten uit heel Nederland tot voor kort naar het bad kwamen. Volgens ingewijden deden ze dit om te trainen en om vrijuit te kunnen praten buiten het zicht van de politie.

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente was hiervan op de hoogte en drong daarom bij de politie aan op ingrijpen. De politie vond daarentegen dat de gemeente zich er niet mee moest bemoeien, wat leidde tot een conflict.

Informant

Vermoedelijk had de AIVD een informant binnen de 'Noorderparkbadgroep'. Betrokkenen zeggen dat er dan ook veel afstemming is geweest tussen de politie en de inlichtingendienst, om te voorkomen dat beide operaties elkaar in de weg zouden zitten.

Het is onduidelijk of het onderzoek uiteindelijk iets heeft opgeleverd. Een deel van de groep zou inmiddels succesvol zijn afgereisd naar Syrië. De rest is volgens de krant op vrije voeten. Er zijn geen indicaties dat er daadwerkelijk een terroristische actie is voorbereid.

Vertrouwelijk

Het is niet de eerste keer dat de samenwerking tussen de gemeente en de politie op dit gebied niet zo soepel loopt, blijkt uit onderzoek van NRC. Zo zijn er bij de gemeente klachten dat de politie te weinig informatie deelde en te weinig onderzoek deed naar ronselnetwerken.

De driehoek van de politie, gemeente en het Openbaar Ministerie wilde niet reageren op de berichtgeving. Het betreft volgens de drie partijen 'vertrouwelijke casuïstiek'.