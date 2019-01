BOA's bereiden 'stevige acties' voor

De Nederlandse BOA Bond (NBB) is 'stevige acties' aan het voorbereiden, voor als een gesprek met burgemeester Halsema op niets uitloopt. De vakbond eist meer verdedigingsmiddelen voor handhavers waaronder pepperspray, een wapenstok en een bodycam.

De buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) krijgen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met agressie. Volgens de NBB komt de toename doordat de opsporingsambtenaren onvoldoende zouden zijn uitgerust.

Zo krijgen alleen BOA's in het openbaar vervoer een wapenstok. De VVD diende wel plannen in om handhavers uit te rusten met bodycams, maar het college wees dit verzoek af omdat er te weinig financiële middelen voor zouden zijn.

Werkonderbrekingen

In december spraken de BOA's hun onvrede over het gebrek aan maatregelen al uit tijdens een raadscommissie in de Stopera. 'Nu gaan we nog in gesprek met Halsema, waaruit moet blijken wat voor acties er nodig zijn', zegt een woordvoerder van NBB.

Het actieplan ligt in elk geval al klaar. Onder meer werkonderbrekingen behoren tot de opties. 'Onze leden hebben al gezegd dat ze daartoe bereid zijn', aldus de zegsman. 'Maar misschien is het uiteindelijk wel niet nodig.'