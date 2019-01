Kerstbomen recyclen in het kerstbomenbos in Noord

Je kunt je kerstboom bij het grofvuil zetten, versnipperen of verbranden, maar je kunt hem ook recyclen. Het kerstbomenbos in Noord wint aan populariteit, er zijn steeds meer mensen die hun boom een tweede kerst gunnen. Door de boom terug te planten, kun je hem volgend jaar namelijk gewoon weer in de woonkamer zetten.

Initiatiefnemer Nancy Wiltink is samen met de medevrijwilligers dit weekend bezig om iedereen te begeleiden bij het planten van de kerstbomen. Sinds twee jaar kunnen de bomen teruggeplant worden en er is steeds meer animo voor. Iedereen kan tegen een kleine betaling hun boom een plekje geven in de Voortuin van Noord. Daar zal hij het hele jaar verzorgd worden door Nancy.



Voortuin van Noord

Er worden naar verwachting zo'n 400 kerstbomen geplant in de Voortuin van Noord. Naast dat het gezellig is in de tuin, vinden bezoekers het concept ook belangrijk. 'Mijn dochter wilde per se dat we geen kerstboom namen, want dan zouden we hem weggooien. Toen kwam ze met dit idee en dat leek ons ook wel leuk', zegt een vrouw die bezig is haar kerstboom te planten.



Hete zomer

Niet elke boom mag geplant worden in de tuin. De bomen worden gecontroleerd door de organisatie en alleen bomen met een goede kluit worden geplant. Volgens Nancy is dat ook nodig: 'Vorig jaar is 70% van de bomen met een kleine kluit overleden door de hitte in de zomer. We hebben ze veel water gegeven, maar dat hielp niets. Dit jaar planten we dus alleen nog maar met een echt goede kluit.'



Versnipperaar

De bomen die de keuring niet overleven, worden in de versnipperaar gestopt. Het zaagsel dat overblijft van de boom, wordt op de grond gestrooid waar de andere kerstbomen geplant staan, zodat die beter kunnen groeien.