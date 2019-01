Bewoners Belgiëplein herkenden plofkraak meteen: 'Weer zo'n geldautomaat naar de klote'

Een plofkraak is voor de bewoners van het Belgiëplein inmiddels geen nieuw fenomeen meer. Toen daar zaterdagavond een harde knal klonk, wisten ze dan ook meteen hoe laat het was.

'Rond 23.15 uur was het, denk ik. Het eerste wat mijn man zegt is "oh, volgens mij is dat weer een plofkraak"', vertelt een bewoonster. 'Het is helaas triest, de tweede keer in zo'n korte tijd en de derde keer binnen drie jaar. Wanneer houdt het op?' Ook een andere bewoonster herkende het geluid meteen: 'Ik schrok er wakker van en dacht oh, er is weer een pinautomaat naar de klote.'

De automaat die het moest ontgelden was twee maanden geleden ook al het doelwit van plofkrakers. Beide keren zijn de daders er zonder buit vandoor gegaan.

Camera's

Waarom nou juist deze automaat herhaaldelijk als doelwit wordt aangemerkt, is niet bekend. 'Voorheen hing hier zo'n camera, er was bewaking', vertelt een derde buurtbewoner. 'Die zijn weggehaald, dus misschien is het hier makkelijker geworden.'