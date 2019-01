Heel Holland Bakt-avontuur voorbij voor Kim na 'doodse broodjes'

De Amsterdamse Kim heeft de hartige aflevering van Heel Holland Bakt niet overleefd. Ze bleek niet opgewassen tegen de miniburgers, tarte tatin en croquembouche die op het menu stonden.

Het was de vijfde aflevering van dit seizoen en de persoonlijke favoriet van presentator André van Duin. Waar de bakkers zich iedere week vooral op zoetigheden concentreren, kregen ze vanavond drie hartige opdrachten voor hun kiezen. En dat was toch te pittig voor de Amsterdamse Kim.

Kim begon al zwak met de zes miniburgers. Ze koos voor een Italiaanse benadering van de burgertjes, maar vergat daarbij de kruiden. Het commentaar was dan ook niet mals, jurylid Robèrt van Beckhoven noemde de broodjes 'doods' door hun gebrek aan warme kleur. Ook werden de woorden 'taai' en 'smakeloos' gebruikt. Dat hakte er bij Kim wel in.

Ook de tweede opdracht, de tarte tatin, ging niet helemaal naar wens. Ook hier vergat Kim om peper en zout te gebruiken en dat kwam haar duur te staan. Ze eindigde op de laatste plaats deze ronde.

All you need is cheese

Bij de derde opdracht leek ze wel een inhaalslag te maken. Ze stortte zich vol overgave op de croquembouche, een mooi woord voor soezentoren, en gebruikte daarbij haar opa's recept. 'Ik hoop dat ik mijn familie niet teleurstel', zei ze terwijl ze het soezendeeg aan het kneden was. 'All you need is cheese' doopte ze haar creatie, een soezentoren van 42 centimeter hoog met allerlei soorten kaas.

De jury was onder de indruk van Kims harde werk, maar dat mocht helaas voor de uitslag van de aflevering niet baten. Desondanks is Kim heel blij dat ze mee heeft gedaan aan het programma: 'Het was een droom die uitgekomen is.'