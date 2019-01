Groeiende Joodse gemeente heeft tweede rabbijn aangesteld

Joram Rookmaakers is vandaag aangesteld als de nieuwe en tweede rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam (LJG-A). De gemeenschap groeit zo gestaag, dat de aanstelling van een tweede rabbijn noodzakelijk was.

Momenteel telt de gemeenschap tweeduizend leden en dat werd simpelweg te veel voor één rabbijn. Rookmaaker is daarom aangesteld als de tweede rabbijn, naast rabbijn Menno ten Brink.



Rookmaaker: 'Het werk van de rabbijn is buiten het doen van diensten, ook het begeleiden van mensen in moeilijke en mooie tijden. Wij doen ook begrafenissen en trouwen onze leden. Daarom is het nu nodig om dit met z'n tweeën te doen.'



Amsterdam en veiligheid

De Joodse geschiedenis is volgens de nieuwe rabbijn onlosmakelijk verbonden met Amsterdam, waar hij zich meer dan thuis voelt. 'Die verbinding is zo sterk. Amsterdam is voor mij echt de plek om te zijn.'



Dat geldt volgens hem ook voor de leden van de gemeenschap, maar een gevoel veiligheid spreekt niet voor iedereen voor zich. 'Anti-semitisme is niet weg. Dat betekent dat joden in Nederland en in Amsterdam een duidelijk risico lopen. Helaas is er ook beveiliging nodig en die hebben wij gelukkig.'



Nieuwe generatie

In zijn werk als rabbijn ligt zijn focus op het zoeken van verbinding met de rest van de stad. Daarbij wil hij zich ook focussen op de jongere leden. 'Wij hebben een super krachtige nieuwe generatie, dat is de toekomst van deze gemeente. Daar wil ik mee aan de gang en hen de ruimte geven.'