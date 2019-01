John van den Heuvel stiekem toch in RTL Boulevard

Misdaadjournalist John van den Heuvel is vanavond te zien in RTL Boulevard, ondanks alle bedreigingen en een negatief advies van de autoriteiten. Het gaat om een gesprek dat al eerder werd opgenomen.

Dat onthult presentatrice Bridget Maasland op haar Instagramprofiel. Burgemeester Femke Halsema, de politie en het Openbaar Ministerie besloten in november dat het beter zou zijn als Van den Heuvel niet meer zou aanschuiven in de studio op het Leidseplein. Omdat de journalist ernstig bedreigd wordt vanuit de onderwereld, was er steeds een enorme operatie nodig om hem te beveiligen in het drukke centrum.

Lees ook: John van den Heuvel mag door dreiging niet meer naar studio Boulevard

Maar onlangs is Van den Heuvel 's ochtends toch weer stiekem in de studio geweest. Daar heeft hij een interview gegeven dat vanavond te zien zal zijn.

Lees ook: Driehoek: 'Beveiliging Van den Heuvel bij RTL Boulevard te omvangrijk'

Een woordvoerder van burgemeester Halsema laat weten dat het geheime bezoek van Van den Heuvel in overleg was met de gemeente, politie en het OM. De misdaadjournalist kreeg hier dan ook toestemming voor van de burgemeester.