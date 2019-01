Protestantse kerken hijsen regenboogvlag tegen Nashville-verklaring

Protestantse kerken in de stad hijsen vanmiddag de regenboogvlag als statement tegen de zogeheten Nashville-verklaring. De kerken willen het signaal afgeven dat iedereen met welke geaardheid dan ook welkom is.

Dat bevestigt een woordvoerder van Protestantse Kerk Amsterdam, waar negentien protestantse kerken in zijn verenigd. Rond het middaguur hijsen de kosters van de Keizersgrachtkerk, de Oranjekerk en de Osdorp-Slotenkerk de vlaggen. De bedoeling is dat de andere kerken later vandaag of morgen volgen.

Lees ook: VU ziet niets in Nashville-verklaring en hijst regenboogvlag

'We gaan de vlaggen vandaag zoveel mogelijk ophangen', aldus de woordvoerder. 'Het is een statement om te laten zien dat gays en transgenders in onze kerken van harte welkom zijn. We distantiëren ons van zo'n harde verklaring als Nashville. Het lijkt misschien dat ook protestantse kerken achter de verklaring staan, maar het is de mening van een klein orthodox groepje.'

Lees ook: Onenigheid op Vrije Universiteit om christelijk anti-homomanifest

Jaarlijks wordt er een week na de Gay Pride in de Keizersgrachtkerk een speciale Gay Pride-dienst gehouden, waarvoor de kerken vlaggen hebben laten maken. 'Die vlaggen worden vanmiddag gehesen.' Het is onduidelijk of de Westerkerk, waar jaarlijks tijdens de Gay Pride een grote regenboogvlag op te zien is, ook mee gaat doen aan de solidariteitsactie. De gemeente is daar nog mee bezig.

Nashville-verklaring

In de verklaring staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit. De Nashville-verklaring stelt dat mensen zich niet mogen identificeren als homo of transgender. Doen ze dat wel, dan wordt er gesuggereerd dat je daarvan genezen kunt worden. De Vrije Universiteit (VU) hees vanochtend ook als statement de regenboogvlag. De gemeente doet hetzelfde op het stadhuis.