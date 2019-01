Code geel: eerste storm sinds tijden verwacht

Dinsdag is de kans groot dat we te maken krijgen met de eerste storm in bijna een jaar tijd.

Naar verwachting waait het morgen behoorlijk en is er kans op stormachtig weer, meldt Weeronline. Door de noordwesterstorm worden in de stad windstoten verwacht van 80 kilometer per uur.

Weeronline verwacht dat de harde windstoten vanavond al beginnen en morgen de gehele dag aanhouden. Pas woensdagochtend neemt het onstuimige weer af en wordt het wat rustiger. Het KNMI heeft vanwege de de zware windstoten code geel afgegeven.

Lees ook: Code rood ingestrokken; tramverkeer komt weer op gang

Een jaar geleden raasde ook een storm over de stad. Die dag werden tientallen bomen uit de grond gerond en raakten auto's en woningen beschadigd. Zo'n stevige storm zal er morgen vermoedelijk niet komen.

Wel moeten deelnemers aan het verkeer rekening houden met harde windstoten, die worden afgewisseld met regen, hagel en stormachtige buien.