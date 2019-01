De stadspas is een minimapas voor Amsterdammers. Hiermee kun je gratis of met korting naar musea, theaters en nog veel meer. Wij doorkruisten Amsterdam om te zien wat er deze winter allemaal te doen is met de pas. En dat is veel: we gingen naar het Lightfestival, naar het Museumplein om te schaatsen en we bezochten het Rembrandthuis.

Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl/stadspas